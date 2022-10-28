Тягнибоковцы требуют от украинцев терпеть жизнь без света и тепла

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинец не должен жаловаться на жизнь без тепла и без света, поскольку это самое малое, что он может пожертвовать для фронта.

Об этом на канале «Украинские студии стратегических исследований» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик и член националистического ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Есть причинно-следственные связи. Электроэнергии нет не потому что в этом виноват Кличко, Зеленский или Шмыгаль, а потому что Россия ведет циничную, брутальную войну, вопреки закону ведения войны, атакуя нашу инфраструктуру. Поэтому главный виновный в этом Путин. Для того, что свет появился в каждом доме, необходимо победить Путина. Иначе он не появится. Люди должны понимать, что это тотальная война, она касается всех. Путин воюет против всей украинской нации, против всех. Нет гражданских людей и нейтральных людей. Поэтому то, что киевлянин отключит электроприборы, немного не попользуется светом – это его минимальный взнос в победу. И все это должны понимать. Что против нас воюет огромная армада, огромная империя, с огромными деньгами, а мы воюем людьми, нацией всей. То, что Путин делает, он наоборот напоминает людям в Киеве, может кто-то уже забыл, что идет война, что каждый день погибают люди, что каждый день погибают солдаты на передовой, что кто-то остается без ног, без рук, родители остаются без детей. Все должны понимать – это тотальная война», – возмутился тягнибоковец недалёкостью соотечественников.

Он подчеркнул, что война «закончится либо уничтожением Российской империи, либо захватом Украины».

«Поэтому надо перестать сетовать на что-то на Украине, а для себя понимать, что мы должны быть готовы. Без света, без тепла, без ничего жить только для того, чтобы одержать победу. Только после победы вернутся все вещи, к которым мы привыкли», – пообещал Сиротюк.