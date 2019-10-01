Сербский Патриарх прибыл в Черногорию, несмотря на сопротивление националистов

01.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Несмотря на попытки политических кругов Черногории запретить главе Сербской Православной Церкви Патриарху Иринею прибыть на торжества по случаю 800-летия автокефалии СПЦ и 1500-летия монастыря Подластва, предстоятель прибыл на мероприятия.

Глава СПЦ провел службу в минувшие выходные, а также обратился с проповедью к многотысячной пастве.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Наша вера жива, это большое ободрение для всех сербов», – сказал Ириней, указав, что «то, что было посеяно в этом регионе на протяжении веков, не может быть уничтожено ни по указу, ни по решению людей».

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий отметил, что «люди с большой любовью приветствовали Патриарха», управление которого Сербской Церковью является «великим даром Божиим».

Мэр Будвы Марко Царевич приветствовал Иринея «на святой земле святого императора Лазаря Грбалья и Косово», и призвал Патриарха «вести сербский народ сквозь трудные испытания, через которые он проходит», пишет портал In4s.

Сербский духовный лидер в своей речи выразил надежду, что прозападный президент Черногории Мило Джуканович, который проигнорировал приглашение на торжества и в эти дни улетел в Нью-Йорк, отменит свое решение о признании независимости захваченного албанскими сепаратистами края Косово и Метохия, и «вернется к истинным ценностям».

В ответ пресс-служба президента Черногории выпустила специальное заявление.

«Черногория независимо проводит последовательную внешнюю политику, основанную на ее национальных интересах, способствуя, таким образом, согласно оценкам из наиболее важных европейских и мировых обращений, стабильности региона», – говорится в официальном сообщении.

Данное событие не обошлось и без очередных скандальных выпадов в сторону СПЦ. Так, подвергнутый анафеме раскольник Мираш Дедеич отправил послание тем, «кто разрушает Черногорскую ПЦ и Черногорию».

«Позаботься о Сербии, о Сербской Республике, о Воеводине… А государство Косово и Албания – это ваши и наши соседи», – сказал Дедеич.

Ранее он также негативно высказывался в отношении сербского Патриарха, в частности, заявив в интервью хорватскому телеканалу, что руководство СПЦ необходимо судить в Гааге за поддержку действий властей Югославии, боровшихся против сепаратистов, поддерживавшихся Западом.