Тысячи черногорцев вопреки запретам вышли в защиту Сербской православной церкви

26.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Акции против дискриминационного «Закона о свободе вероисповедания» прошли накануне вечером в Беране, Бьело Полье, Баре, Будве, Никшиче, Плевле, Мойоковаце, Даниловграде.

В импровизированных крестных ходах приняли тысячи человек, и полиция не посмела помешать им.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в Беране сотни верующих молитвенной процессией, распевая православные песнопения и патриотические песни, направились к легендарному монастырю Джурджеви Ступови. В руках люди несли иконы, флаги Сербии и дружественного Сербии королевства Черногория, чей флаг отличался от сербского голубой полосой вместо синей.

В Баре, не решившись нарушить запрет на массовые мероприятия под открытым воздухом, верующие провели так называемый автолитий, в Никшиче же участники акции собрались на молитвенное стояние перед собором святого Василия Острожского. В Будве верующие добавили к православным и патриотическим лозунгам и чисто политические, скандируя: «Слышно до небес, нету больше ДПС! (правящей Демократической партии социалистов – ред.), «Мило (Джуканович – диктатор Черногории – ред.) – вор!». В Мойковаце среди участников протестной акции было много детей с иконами.

30 августа в Черногории должны пройти парламентские выборы, и война, объявленная прозападным режимом Мило Джукановича, добивающимся черногорской автокефалии, Сербской православной церкви может серьезно сказаться на итогах выборного процесса и укрепить просербскую и пророссийскую оппозицию, представленную блоком «За будущее Черногории».