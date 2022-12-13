У Ахметова сообщили плохие новости для украинской энергетики

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Украинская энергетика не может быть восстановлена на сто процентов. Жить в дефиците электричества населению придется до весны

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил исполнительный директор принадлежащей олигарху Ринату Ахметову энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению топ-менеджера, дефицит электричества сохранится на Украине как минимум до конца зимы.

«Ограничения вызваны тем, что мы не можем сейчас восстановить на сто процентов то состояние оборудования, которое было до атак. Наверное, мы это сделаем уже после нашей победы», – сказал глава компании.

«Сейчас задача – оказать первую медицинскую помощь энергосистеме, чтобы она выдавала минимально возможное в этой ситуации количество электроэнергии. В этой связи есть дефицит. Он, скорее всего, с нами будет до конца осенне-зимнего периода, когда отмечается серьезное увеличение потребления электроэнергии со стороны, прежде всего, населения. Промышленность плюс/минус сохраняет тот же уровень, что и летом или весной», – заявил Сахарук.