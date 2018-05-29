29.05.2018, Киев, Михаил Рябов

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У Авакова так торопились привязать Путина к убийству Бабченко, что написали «на Украине»

Соратник главы МВД Украины депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что застреленный сегодня в Киеве беглый российский либерал Аркадий Бабченко – жертва «путинского режима».

Об этом говорится в заявлении Геращенко, опубликованном в фейсбуке. Примечательно, что политик так торопился выдать в эфир версию о российском следе, что допустил непростительную для украинских патриотов ошибку – написал «на Украине».

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«Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать. Сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и Друг Украины.

В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко.

Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу.

На место убийства Друга Украины выехала следственно – оперативная группа полиции. Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жёсткого убийства.

Очевидно, что одной из версий будет – действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том что на самом деле происходит в России и на Украине», – написал Геращенко.