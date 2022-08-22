У экспертов возникли вопросы к правоохранителям по факту убийства Дугиной

Новости Украины

В России восхищены оперативностью ФСБ, менее чем за сутки раскрывшей убийство Дарьи Дугиной.

Однако у экспертов остаются вопросы к силовикам, обеспечивающим процедуры безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как получилось, что массовое политическое мероприятие с участием общественно-значимых лиц, объявленных на Украине особо опасными врагами (Прилепин, Дугин), должным образом не охранялось? Рамки металлодетекторов — как таковые не использовались, проход людей – не контролировался. Из сил правоохраны – присутствовал только наряд ГИБДД. Парковка, где заложили СВУ, была неохраняемой. Очевидно, в сегодняшней ситуации – правоохранителям (в первую очередь – МВД) следует ужесточить требования к обеспечению безопасности всех политических массовых мероприятий в России. Время благодушия закончилось», – написал в своем ТГ-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Почему на стоянке, в том числе в VIP- секторе, были отключены камеры видеонаблюдения? Кто дал такое указание? Как гр. Украины Вовк оказалась среди гостей фестиваля “Традиция”, который позиционируется как “мероприятие для своих”? Она была “своей” или её кто-то ввёл в состав участников? Если это так, то кто?. Почему после резонансного убийства Дугиной не было принято решение об особом внимании к украинцам, пытающимся выехать из РФ, особенно в направлении стран Евросоюза?», – вопрошает белорусский политолог Александр Шпаковский.

Много вопросов и к тому, как удалось террористке Наталье Вовк въехать на территорию России. ТГ-канал «Образ будущего» утверждает, что Вовк – кадровый сотрудник ГУР ВСУ в звании майора. Ее военная специальность – внедрение и сбор данных. Со времён чемпионата Европы по футболу она регулярно вступала в сексуальную связь с необходимыми для разработки персонажами, постоянно выезжала в Лондон, Дубаи, Варшаву и страны Прибалтики.

Эту версию поддерживает историк Юрий Комолятов.

«Если приглядеться к габитусу женщины по фамилии Вовк, то можно понять, какие ресурсы, в свою очередь, использует СБУ, для агентурных сетей и поиска информации. Это эскортницы. Вовк – типичная: следы былой смазливости, накаченные губехи, привлекательная фигура. Учитывая объемы поставок этого товара в РФ, а также целевую аудиторию этих дам, можно быть уверенным, что значительный процент завербован СБУ, а может быть и все. Почему бы, в конечном счете, украинской гэбухе не подмять под себя весь это приятный и прибыльный бизнес? Для шпионажа – идеальный ресурс: внедрение на самую верхушку российской элиты, откуда можно доставать самую секретную информацию. И все на самоокупаемости. Отличившиеся на этой работе, но по возрасту вышедшие в тираж дамы – еще один ресурс, уже для управления оперативной работой, а можно и к диверсионной, проституция в женщине воспитывает циничность, жестокость, небрезгливость, актерские навыки и знание поведенческой психологии – то что надо для киллера», – написал он.

С этой версией склонен согласиться политолог Марат Баширов. При этом он полагает, что Вовк как спецагента скоро ликвидируют в Европе.

«Убьют эту Вовк и дочь её (возраст, 12 лет – достаточный для дачи показаний), чтобы концы в воду – кто завербовал, кто помогал в Москве, кто отдал приказ. Беги лучше в Россию, тут хотя бы дочь останется жива, а тебе пусть и светит пожизненное, но “Белый лебедь” лучше черной безвестной ямы в Эстонии», – написал Баширов.