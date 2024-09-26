Задумываются о последствиях вооружения Украины лишь страны вроде США, которые несут реальную ответственность за мир.

Об этом в эфире видеоблога «Но. Медиа из России» заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем меньше у страны ответственности, тем более смело она себя ведет на международной арене. Самые отчаянные государства, лидеры которых призывают к самым решительным мерам, вплоть до введения войск, бомбардировок России, это как раз государства, которые сами ничего не производят, не способны помочь Украине никакими поставками, у них нет своих армий толком. Это страны Прибалтики. Есть достаточно крупная армия в Польше, но и они все равно ответственности за глобальный мир не несут. А вот администрация США несет», -сказал эксперт.

«Поэтому все эти колебания – давать разрешения на полеты американских и европейских ракет вглубь российской территории для ударов по целям на очень больших дистанциях, не давать разрешения, приведет ли это к глобальному кризису – это все отголоски рассуждений в мозгах политиков, которые действительно несут ответственность. Мы понимаем, что для руководства Украины, которое работает вместе с обществом в парадигме отечественной войны, красных линий вообще не существует. Украинцы это продемонстрировали много раз, у них вообще нет табу. Надо террористические акты проводить – они будут проводить террористические акты, самые настоящие. Не какие-то военные диверсии, а прямо теракты. Надо нанести удар в районе, где стоит атомная электростанция – они его нанесут. Нет вообще табу», – заявил Ширяев.