20.12.2018, Киев, Михаил Рябов
У Кличко устроили истерику из-за Яндекса
Депутат Киевсовета Алла Шлапак сегодня на заседании пожаловалась на невозможность работать из-за того, что на экране на пульте для голосования появился запрещенный на Украине российский поисковик Яндекс.
«Прошу техническую службу подойти ко мне, потому что у меня, простите, «Яндекс.Ру» на экране – мне не очень приятно работать в таком режиме», – сказала она, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Прошу технические службы принять меры, мне так же не очень приятно, что Алле Васильевне неприятно», – поддержал Шлапак ведущий заседание.
Метки: Алла Шлапак, Киевсовет, Яндекс
ReCreative
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16:25 20 декабряПутин напомнил либеральным журналистам об их коллегах, погибших на Донбассе
16:15 20 декабряПутин назвал Украину «партнёром», а Донбасс – Украиной
16:03 20 декабря“Тьфу!”: Россию сравнили с “базарной бабой” за невнятную реакцию на церковный беспредел Порошенко
15:31 20 декабряКрым нагнал отставание по ФЦП, а Севастополь – провалил программу
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14:48 20 декабряЗакон об упрощенном получении российского гражданства будет принят в начале 2019 года
14:35 20 декабряУкраина записала в достижения фейковую полицию Крыма
14:34 20 декабряПутин наглядно показал абсурдную логику Запада по крымскому вопросу
14:16 20 декабря«Поздно пить боржоми» – стало известно, как США развели Украину
13:34 20 декабряПутин дал отповедь «укропу»
13:17 20 декабряВ Москве предупредили: Корабли ВМС Украины будут демонстративно потоплены
13:01 20 декабряПутин забыл, как зовут Тимошенко
12:06 20 декабря«Нэ зрозумив» – украинские моряки в суде косят под незнающих русских
11:39 20 декабряЗапад пытается ослабить влияние Москвы на христианство
11:03 20 декабряВ Москве опасаются подхватить «свидомую» заразу от Украины
10:42 20 декабряДепутат попросил губернатора Севастополя найти дорогу – «предтечу» трассы «Таврида»
10:21 20 декабряВ Раде запугивают Крым грандиозной экологической катастрофой
10:11 20 декабряРоссийский Фонд кино блокирует фильм про оборону Севастополя – сенатор
9:35 20 декабряЗапад продолжает раскалывать Сербию, делая рукопожатными косовских бандитов
9:24 20 декабря«Тупой бл@дский цирк» – в Киеве шокированы планами Турчинова
8:41 20 декабряОтчаявшиеся севастопольские предприниматели обратились к Путину
8:22 20 декабря«Трубку телефонную не успеем поднять» – советник Авакова наложил в штаны от российских ракет
23:49 19 декабряНазарбаев пошел по стопам Януковича
23:27 19 декабряРоссийские олигархи мечтают обменять Курилы на Крымские санкции
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