20.12.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Д.Б., Киев, Украина
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У Кличко устроили истерику из-за Яндекса

Депутат Киевсовета Алла Шлапак сегодня на заседании пожаловалась на невозможность работать из-за того, что на экране на пульте для голосования появился запрещенный на Украине российский поисковик Яндекс.

«Прошу техническую службу подойти ко мне, потому что у меня, простите, «Яндекс.Ру» на экране – мне не очень приятно работать в таком режиме», – сказала она, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошу технические службы принять меры, мне так же не очень приятно, что Алле Васильевне неприятно», – поддержал Шлапак ведущий заседание.

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