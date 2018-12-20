У Кличко устроили истерику из-за Яндекса

20.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Депутат Киевсовета Алла Шлапак сегодня на заседании пожаловалась на невозможность работать из-за того, что на экране на пульте для голосования появился запрещенный на Украине российский поисковик Яндекс.

«Прошу техническую службу подойти ко мне, потому что у меня, простите, «Яндекс.Ру» на экране – мне не очень приятно работать в таком режиме», – сказала она, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошу технические службы принять меры, мне так же не очень приятно, что Алле Васильевне неприятно», – поддержал Шлапак ведущий заседание.