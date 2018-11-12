У Коломойского прогнозируют новые бунты из-за неподьемной цены на газ

12.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Ситуацию с газовым бунтом в Кривом Роге можно считать началом народных протестов против высоких цен на газ.

Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети пропагандист с принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому канала “1+1” Александр Дубинский, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Сокращение субсидий, на которые в 2019 году в бюджете заложены 55 млрд гривен при минимальной потребности в 90 млрд. Массовые отказы в предоставлении субсидий и наростающие неплатежи – будут приводить к вспышкам протестов по всем городам страны. На очереди, кстати, Смела, где сегодня объявлено чрезвычайное положение. А тариф на отопление установлен на уровне 88 (!) гривен за квадратный метр площади”, – сетует Дубинский.

По словам пропагандиста, поставщик тепла в г. Смела – КП “Смілакомунтеплоенерго” имеет многомиллионные долги перед НАК «Нафтогаз», которые до сих пор не были уплачены. По этой причине отопление города так и не было начато.

По словам Дубинского, долги городу Смела достались от предыдущего поставщика ООО “Смела Энергоинвест”. Это предприятие якобы украло деньги, которые предназначались для Нефтегаза.

“Проблема возникла еще в феврале 2018 года, но до сегодняшнего дня городская власть ее так и не соизволила решить. Они воспользовались более простым способом – проявили желание работать с частным трейдером – “Газ импекс”. При чем на информационной платформе «Укртрансгаза» про данного трейдера отсутствует какая-либо информация. В результате сотрудничества КП “Смілакомунтеплоенерго” также стала должна “Газ импекс” порядка 2,5 млн. грн.

Мэр г. Смела Алексей Цибко 6 ноября 2018 пытался «впарить» еще одного трейдера -«Евроенерготрейд», при этом заявляя, что у города отсутствуют деньги, а для поставок газа необходим кредит. Под который городские власти готовы заложить коммунальное имущество – и таким нехитрым способом его украсть через формирование еще больших долгов. Цена, по которой частный трейдер готов поставлять газ – 11,5 тыс. гривен за 1тыс. куб. метров газа. Исходя из такой стоимости газа, стоимость отопления 1м.кв. будет составлять 88-100 грн. На сегодняшний день, самая минимальная цена, для предприятий теплокоммунэнерго предоставляется НАК Нафтогазом и составляет– 8,3 тыс. грн., а конечная цена газа для населения – 8,5 тыс. грн. Но те в свою очередь, газ коммунальщикм Смелы поставить не могут, по той причине, что долг города не погашен”, – резюмирует Дубинский.

Ранее “ПолитНавигатор” сообщал о митинге в Кривом Роге против повышения цен на газ.