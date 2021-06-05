У Лукаса подгорает: «Запад на лопатках. Лукашенко и Россия побеждают»

Страны евроатлантического блока не в состоянии справиться с 10-миллионной Белоруссией.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованной журналом «Український тиждень» авторской колонке приходит британский журналист, антироссийский пропагандист и старший вице-президент вашингтонского Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас.

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Он считает, что над президентом Белоруссии можно смеяться, но «на самом деле Лукашенко – реальный, зловещий и… победный».

«Задержание двух пассажиров гражданского самолета, который пересекал территорию его страны, было выходкой, которую считали бы дерзкой даже для сверхдержавы. Событие вызвало международный фурор – правда, совершенно неэффективный. Лукашенко попутно показал бесхребетность Запада, еще больше запугал оппозицию и подчеркнул, что его режим поддерживает единственная важная страна – Россия», – пишет Лукас.

«Неспособность справиться со страной, население которой составляет менее 10 млн человек и расположенной на границе ЕС, красноречиво свидетельствует о масштабной проблеме. Запад не хочет признавать, что предстал перед сложной дилеммой в сфере обороны и безопасности, когда в мире плохие режимы донимают и собственным народам, и другим странам. Счет за это уже выписан кровью тысяч украинцев, убитых после вторжения и российской оккупации от 2014 года.

И подчеркнуто загубленными жизнями миллионов заключенных китайских концентрационных лагерей и сломанными надеждами гонконгцев. Сейчас щупальца влияния, власти и злодейства наших врагов достигли и внутрь Запада. Россия убивает людей в Берлине и Лондоне, Китай похищает диссидентов и где угодно заставляет критиков замолчать. Безопасность и свобода пошатнулись», – сокрушается антироссийский пропагандист.

По его словам, в предыдущие десятилетия Запад имел гораздо больше шансов исправить эти проблемы.

«Но вместо этого запустил свой престиж и могущество. Наши лидеры пренебрегали угрозой авторитарных государств и клептократий. А теперь мы все больше осознаем опасность – но не способны с ней справиться. Демократии до сих пор больше и богаче своих врагов. Однако одновременно нерешительны, страдают от раскола и (за редкими исключениями) плохого лидерства. Лукашенко понимает наши слабости лучше нас. Представьте, каким был бы мир во главе с такими людьми, как он. И мы подошли к этому миру ближе, чем вы думаете», – резюмирует Лукас.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Лукас заявил, что отказ от лидерства США приведет к переходу планеты под контроль Путина, Асада и коммунистов.

Также он уверял, что Запад стал легкой добычей Кремля.