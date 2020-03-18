У Лукашенко и Киева проблемы: Путин возрождает не СССР, а Российскую империю

18.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина и Белоруссия находятся в опасности – президент России Владимир Путин поставил перед собой цель возродить Россию до границ империи конца 18-го века.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший советник президента РФ, а ныне яростный критик Путина, экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Илларионова, под «угрозу» также попадают страны, лежащие в пределах бывшей западной границы Российской империи.

«Вы упомянули о том, что когда Владимир Владимирович советуется, то он делает это то с Махатмой Ганди, то с кем-то из этого же ряда. Лица этого уровня посоветовали Владимиру Владимировичу решить вопрос исторической России. С его точки зрения, с точки зрения уже Владимира Владимировича, границы исторической России проходят по западным границам Российской империи конца 18-го века, по состоянию после третьего раздела Речи Посполитой.

Это по реке Неман, Западный Буг и далее по Днестру. Много из того, что он сказал и сделал после того, как он написал в своей статье 2012-го года, только подтверждает, что он от этой цели не только не отказался, но и наоборот, видит в нынешней ситуации, которая разворачивается и в Белоруссии, и в Украине, гораздо более благоприятную ситуацию для осуществления этого проекта.

Но это не означает только, что он будет пользоваться для этого только военными методами. Для этого есть широкий спектр инструментов… Владимир Владимирович просто умеет ждать. Некоторые вещи не обязательно делать только военными средствами. Иногда можно подтолкнуть, где-то помочь, но для этого есть другие инструменты. И Лукашенко, и Беларусь, и Украина находятся в опасности», – заявил Илларионов.