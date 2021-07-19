У Лукашенко рассказали, когда будет введено военное положение

19.07.2021, Москва, Елена Острякова

Массовые беспорядки будут основанием для введения чрезвычайного положения в Белоруссии. Ранее национальное законодательство предусматривало возможность сведения только в случае стихийных бедствий и катастроф. Изменения в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении» были утверждены президентом страны Александром Лукашенко. Чрезвычайное и военное положение будут вводиться только в крайнем случае.

Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил заместитель госсекретаря Совбеза республики Александр Рахманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И чрезвычайное, и военное положение – это крайняя степень воздействия на ту, или иную ситуацию. Государством всегда принимались и будут приниматься меры к тому, чтобы не допустить развития негативного процесса или явления в обществе до того момента, когда он станет основанием для введения чрезвычайного или военного положения», – сказал Рахманов.

Он подчеркнул, что сейчас в Белоруссии нет оснований для введения чрезвычайного положения.

«Таких обстоятельств у нас сейчас нет, и государственными органами принимаются меры к тому, чтобы они не наступили», – добавил чиновник.

Он отметил, что не все ограничительные меры, перечисленные в законах, будут вводиться «по щелчку».