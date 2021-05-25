«У меня волосы дыбом встают», – Макаревич дал интервью украинской телеведущей-русофобке

25.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Известный либеральными взглядами музыкант Андрей Макаревич в очередной раз восхитился Украиной. Об этом он заявил в интервью киевской телеведущей Наталье Влащенко.

«Украина – чудесно. Я периодически езжу сюда, периодически здесь оказываюсь», – сказал Макаревич. «Возможна ли большая война на востоке? Я очень надеюсь, что нет. Но это всё – наши надежды, и вообще в мире черти что творится – и с головами людей, и с политикой, и с ситуацией. Надежда – на то, что эта волна выровняется, всё-таки. Я читаю, как в Европе оценивают эту ситуацию, и у меня волосы дыбом встают – они ни черта не знают, они какие-то мифы принимают за реальности», – несколько сумбурно добавил музыкант.

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Интересна личность журналистки, которой Макаревич дал большое интервью.

В марте 2016 года Влащенко призвала в эфире телеканала 112 как можно быстрее разорвать связи с Россией.

«Я всегда говорила, что нам нужно как можно быстрее разорвать связи с Россией. Я понимала, что русская культура — это культура, которая заточена на разрушение. По крайней мере, в современном виде, в котором она существует… Я не осознавала опасности близости российской культуры, близости России к Украине. То, что произошло 2 года назад, была личная колоссальная драма… Когда в Крым начали входить русские ГРУшники — это была точка невозвращения. Я и до этого 10 лет не была в Москве, но теперь я вряд ли вообще туда поеду… Мой сын говорит на украинском. Все мои друзья, которые младше меня, говорят на украинском. Нужно делать все, чтобы это было круто, модно, чтобы украинское кино завоевывало все премии, чтобы украинская литература была самая крутая в мире», — заявила Влащенко.

Она также призывала к расправе над участниками Русской весны в Крыму.

«Когда ещё сидело 50 человек в здании Верховной Рады Крыма, и 50 человек грушников сидело в Кабмине, там не было ни одного заложника, понимаете, это даже был не «Норд-Ост», просто их нужно было там всех мочить. Всех, без колебаний», – требовала Влащенко.