08.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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У Найема новая игрушка: нужно обучить английскому языку полтора миллиона украинских детей

Западные страны организуют в Украине специальные лагеря, где подростков обучают английскому языку, попутно прививая «правильные» ценности.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады рассказал нардеп Мустафа Найем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы всё время говорим об интеграции в Европейский союз, но некоторые наши руководители и чиновники приходят на переговоры с европейцами вместе с переводчиками. Это позорная ситуация, которую нам нужно исправить, но начинать нужно с детей. Сейчас у нас 1,5 миллиона детей возрастом 10-15 лет, которых нужно научить английскому языку. Наша программа направлена на то, чтобы привозить в Украину волонтёров-иностранцев. В прошлом году мы привезли порядка 600, до этого ещё сотню волонтёров. Это крупнейшая волонтёрская программа в Восточной Европе – «Go Camp» и «Go Global». Мы вместе с ними ездили по всей стране и через эти маленькие лагеря английского языка прошли 60 тысяч детей только в прошлом году. В этом году мы хотим запланировать 69 тысяч детей», – сказал он.

При этом депутат отдельно поблагодарил посольства США, Великобритании и Канады за содействие в обучении украинских детей.

Мы не могли бы всего этого сделать, если бы нам не помогали Министерство образования, Министерство молодёжи, «Укрзализныця», компания «Киевстар», посольство Соединённых Штатов, Канады и Великобритании. Мы будем продолжать и хотим, чтобы наша мечта про 1,5 миллиона детей всё-таки осуществилась», – сказал он.