У нас, как в России, не будет – белорусский политолог о вагнерах

Власти Белоруссии обсуждают с командованием ЧВК «Вагнер» условия ее размещения в стране.

Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно же, несмотря на то, что мы пока обсуждаем правовые рамки, внутри которых будет развиваться наше взаимодействие, опыт «Вагнера» в обучении личного состава белорусских вооруженных сил, в охране наших проектов на Африканском континенте, в сдерживании агрессивных устремлений наших соседей (Польши, Литвы, Украины) – будет весьма востребован Республикой Беларусь. Если мы договоримся об условиях взаимодействия. Это не значит, что все 25 тысяч «вагнеровцев» приедут в нашу страну. Какое их количество будет размещено в Беларуси, это предмет переговоров», – сказал Шпаковский.

По его словам, в Минске внимательно проанализировали негативные аспекты функционирования «Вагнера» в России и не позволят ЧВК создавать политические структуры в стране.

«Если мы занимаемся военными вопросами, это должны быть военные вопросы. Ну и правовые рамки: что можно, а что нельзя. В каких аспектах мы взаимодействуем, а в каких – Республика Беларусь предпочитает справляться собственными силами. Тут уже пошли досужие рассуждения о том, что они будут ядерные хранилища охранять. У нас хватает, кому охранять хранилища.

Это штурмовики, люди, имеющие уникальный опыт боев в условиях плотной городской застройки. Конечно же, мы будем перенимать от них все самое лучшее и учитывать все риски, связанные с размещением подобных подразделений. У государства есть монополия на насилие. Оно эту монополию может делегировать, но общий контроль должен оставаться за государством. Государства в государстве, как это, к сожалению, было в РФ с «Вагнером», здесь не будет», – заключил Шпаковский.