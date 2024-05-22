«У нас не хватит сил на третий удар России» – киевский аналитик

В военном противостоянии победит сторона, у которой больше резервов, и это не Украина. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В таком противостоянии выиграет тот, у кого больше окажется тузов в рукаве, в данном случае резервов. И здесь действительно ситуация тревожная, поскольку мы собрали всё, бросили на Волчанск, а ударят ещё в одном месте. Будут шатать, будут испытывать фронт на прочность, будут открывать ещё один фронт. Вот где почувствуют слабину, туда будут и бить. Это мы увидели в Очеретино, где нащупали слабую оборону, собственно, бригаду с низкой боеспособностью», – отметил политолог.

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«И мы увидели подобную ситуацию в Харьковской области, где бригада теробороны не смогла сдержать наступление. Банально в силу того, что она и слабо вооружена, лёгкая пехота. При этом, даже вот на этом [Харьковском] направлении они ещё не ввели, в лучшем для нас случае, половину своих резервов. Посмотрим. Я опять же опасаюсь того, что будет ещё третий удар, и на этот третий удар у нас банально может сказаться дефицит резервов», – добавил эксперт.