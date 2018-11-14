У нас общие цели с русскими националистами – одиозный украинский наци

14.11.2018

Русские националисты могут стать временными партнерами украинских праворадикалов по «уничтожению Кремля».

Об этом в эфире «4 канала» заявил лидер украинской националистической группировки Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам праворадикала, хоть русские националисты и имеют свое видение украинской государственности, но они также яро ненавидят российскую власть, а потому могут сыграть на общие с украинскими наци интересы.

«Все эти русские марши, они у них жестко оппозиционные. А это, в принципе, пассионарная публика. Этот молодняк – «мы русские», но они – русские против Кремля. Да, часть из них утилизировали, отправили на Донбасс, но многие из них, я даже смотрел видео, думаю, неужели это все постановка… у них Россия, при том, что она ядерное государство, оно разгоняет эти русские марши, их реально давят. Они боятся своего титульного этноса, этой публики, потому что у нее претензий к Кремлю даже больше, чем у нас. Они от этого не становятся нашими союзниками в плане государства или просто даже, но на данный момент они также, как и мы, хотят, чтобы Кремль развалился, он их не устраивает», – заявил Карась.

Ранее Карась пригрозил, что националисты будут уничтожать «сепаратистов», минуя правила и нормы морали, до тех пор, пока их жертвы, «залитые коровью», не будут просить прощения у «украинцев».

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