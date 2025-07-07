У нас плохая перспектива. Россия наращивает производство ударных дронов – Луценко
Россия за год более чем в десять раз нарастила производство «Шахедов» (так на Украине называет ударные дроны линейки «Герань») и продолжает увеличивать его.
Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Да, перспектива у нас не очень хорошая. Действительно, есть тенденция к четкому росту производства «Шахедов», например, в России. Если летом 2024 года 10-15 «Шахедов» летело на украинцев ежесуточно в среднем, то сейчас эта цифра увеличилась больше, чем в десять раз, за год они нарастили это производство. Они там долго раскачивались, строили завод, завозили, видимо, туда оборудование и так далее. В конце концов этот завод начал наращивать свое производство.
И сейчас это шесть с половиной тысяч «Шахедов» в месяц. А что будет в следующем году? Я думаю, что будет так же продолжаться тенденция роста. Что будет осенью? Я думаю, что осенью может быть уже 10 тысяч», – заявил Луценко.
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