Россия за год более чем в десять раз нарастила производство «Шахедов» (так на Украине называет ударные дроны линейки «Герань») и продолжает увеличивать его.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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