У нас самая слабая позиция. Поэтому и давят – львовский русофоб

Анатолий Лапин.  
25.03.2025 13:35
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Из всех участвующих в переговорах сторон у для Киева сложилась наиболее неутешительная ситуация.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из всех участвующих в переговорах сторон у для Киева сложилась наиболее неутешительная ситуация. Об этом...

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«Сейчас, в принципе, вся эта история полностью зависит от готовности украинских переговорщиков, а мы по указу президента знаем, кто это, это вдруг 4-5 человек, это офис президента, топ-руководство, от готовности украинской стороны идти на уступки. То есть предметом вообще разговоров являются, собственно говоря, наши успехи. Является так же предметом разговоров отказ России как агрессора от определенных целей проставленных. Это, я думаю, их трек с Америкой, мы в это залезать не будем, потому что мы все равно об этом узнаем от них. Больше все упирается именно в нашу готовность, и предметом является именно это.

Не является предметом переговоров, и они не выглядят так, что одна сторона приходит с одним, вторая сторона приходит со вторым, и будто ищется что-то среднее – это асимметричные на старте переговоров вообще, как бы нам это обидно ни было признавать, они не такие равнозначные, потому что по всем канонам переговоров у нас в этих переговорах из трех сторон позиции самые слабые. И здесь это надо учитывать, поэтому на нас давить и легче всего, что и происходит», – заявил Дроздов.

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