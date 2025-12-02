У нас слишком много микротрещин, фронт начинает сыпаться везде, – садист из ВСУ

Украина уже не может удержать фронт – на всем его протяжении образовалось большое количество кризисных точек.

Об этом в интервью украинской нацистской пропагандистке Янине Соколовой заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы же видим, мы с фронтом общаемся не только через новости из «Марафона», – эти микротрещины, которые шли по фронту, начинают сыпаться…

Одна трещинка, две, три – когда их становится много, начинают большие разрывы идти.

Мы видим, что на Запорожском направлении мы посыпались, конечно, туда бросили супер пожарную команду, но с этим «шлангом» не набегаешься от Покровска до Волчанска и потом до Гуляйполя. Ты им не заткнешь все дырки.

К сожалению, мы не в спецоперации, а в большой полномасштабной войне, где линия фронта больше тысячи километров. Как только мы затыкаем дыру в одном месте, они начинают просачиваться и атаковать в другом», – обрисовал ситуацию Друзенко.

