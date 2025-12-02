Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина уже не может удержать фронт – на всем его протяжении образовалось большое количество кризисных точек.

Об этом в интервью украинской нацистской пропагандистке Янине Соколовой заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

