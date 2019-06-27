У НАТО появилась космическая стратегия

27.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В четверг министры обороны стран НАТО завершили двухдневную дискуссию в Брюсселе. Министры обсудили политику Альянса в области космической деятельности, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в заявлении по итогам министерского заседания на сайте Альянса.

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Сегодня министры утвердили новую всеобъемлющую космическую политику, которая будет определять подход НАТО к космосу, возможности и проблемы, с этим связанные.

“Мы можем сыграть важную роль в качестве форума для обмена информацией, повышения оперативной совместимости и обеспечения того, чтобы наши миссии и операции могли обращаться за поддержкой, в которой они нуждаются”, — сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Министры также обсудили вопросы обороны и сдерживания НАТО, включая Инициативу готовности. К 2020 году союзники предоставят 30 боевых кораблей, 30 наземных батальонов, 30 воздушных эскадронов, которые могут быть приведены в готовность в течение 30 дней.

Министры также обсудили прогресс в распределении денежных взносов.

Генеральный секретарь отметил, что 2019 год станет пятым годом реального роста расходов на оборону со стороны европейских союзников и Канады, и к концу 2020 года союзники добавят к общей сумме более ста миллиардов долларов.