«У них уже начался развал» – Резников утешил украинцев

Вадим Москаленко .  
19.06.2023 20:46
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия развалится, потому что в русском обществе назревает отсутствие единства, что губительно для любой империи.

С таким утверждением в интервью изданию «Настоящее время» выступил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия развалится, потому что в русском обществе назревает отсутствие единства, что губительно для любой...

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«Я глубоко убеждён, что «парад суверенитетов» в России будет, и мы с вами это застанем, и вы будете делать об этом материалы и вспомните нашу беседу. То есть Российская Федерация в том состоянии, в котором она есть, перестанет существовать. Это будет какая-то другая страна, с другой историей, с отдельными государственными образованиями. Там будет своя субъектность – у Башкирстана, Татарстана и Дагестана и так далее. То есть империя развалится.

У них уже начался развал. Там внутри уже нету единства, и власть потеряла силу. Потому что невозможна в стране, в которой власть имеет силу, разнополярность. Это у нас в стране, у нас демократическая страна, у нас налево-направо столько-то процентов, столько-то, у нас болеют за ту или иную команду, даже если твоя команда проиграла прошлый футбольный турнир, мы всё равно верим, потому что она возьмёт реванш. Это касается политических всяких», – вещал он.

«Для нас это нормально. Для нас слово «зрада» не всегда имеет негативную коннотацию. Это уже мем. Не хочется другое слово говорить, фейсбучный…метание не только бисером. А у них это невозможно было, у них нет демократии, у них автократия», – валял дурака Резников.

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