Кабмин Украины распорядился объединить два одесских вуза — юридическую академию и национальный университет им. Мечникова, обосновав это решение «плохой демографической ситуацией» и тем, что «среднее количество студентов на одно заведение высшего образования уменьшилось с 6,5 тыс. до 3,5 тыс.». С чего бы это? Могилизация, ау.

А верховодил юридической академией Сергей Кивалов. Человек, с именем которого возникает четкая ассоциация — Партия регионов. Соавтор языкового закона «Кивалова — Колесниченко», отмена которого, в том числе, привела к войне на Донбассе.

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Он же — позорно знаменитый «Пидрахуй», ретро звезда, глава ЦИК образца 2004 года, и если бы не его рвение в желании выслужиться и накрутить голоса за Януковича (пид-ра-хуй!), которых и так было немало, то, может, страна и не вошла бы в стадию разложения под названием «Оранжевая революция», за которой уже наступил «зыс из зэ энд».

Если оперировать понятиями нацистов, Кивалов — это цимес всего, что они ненавидят. 12 лет назад Владимир Путин вручил ему медаль Пушкина «за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом». Во время церемонии награждения, которая прошла в Кремле, Кивалов пообещал президенту РФ «сделать русский язык в Украине вторым государственным»…

При всем этом — фигура Кивалова продолжала быть неприкосновенной в нацистской Украине. Как говорится, люстрировали-люстрировали да не вылюстрировали.

Вплоть до СВО, на выборах, студенты юракадемии то на одном участке за своего ректора Кивалова голосовали, то «внезапно» на втором, а потом и на третьем — ну ностальгия у Сергея Васильевича по «триумфу»-2004 — он юрист (все равно что художник), он так видит. Собственно, и академию-то он в 90-е у государства отжал не только для наживы на платном образовании, но и для правильного плебисцита.

В апреле прошлого года, когда в результате «героической работы ПВО» был взорван киваловский замок (оформлен как собственность юракадемии, но «Пидрахуй» в нем живет), людей в округе увозили в черных мешках в морг, а раненого (на колчаковских фронтах) Кивалова — на личном вертолете в больничку куда-то на острова…

Также напомню, что в 2023 году на Украине разгорелся скандал из-за того, что, как оказалось, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Залужный защитил докторскую диссертацию в области права и получил научное звание доктора философии… да, именно в киваловской богадельне, в логове «русского мира», так сказать.

Что ж, лавочка прикрывается.

Нацисты реагируют:

«Лисовой [министр образования и науки] отругал Кивалова, мол, не имеет морального права руководить академией. Все-таки как здесь все запутано. То есть, Залужный имеет моральное право у него защищаться и фоткаться с Киваловым? Здесь мораль не важна? Я что-то запутался. Запутаешься здесь, в их морали… Противно это все. Вся эта безнравственная мораль антиморальных существ», — высказался нацист, некрофил, простите, фарионофил, городской сумасшедший и профессор Одесского национального университета Мечникова Александр Музычко.

А в целом все походит на агонию — хоть академию у Кивалова отжать. До этого он был незаметен…

Не жаль. Никого.