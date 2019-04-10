У Порошенко боятся, что победив, Зеленский сразу же распустит парламент

10.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

«Секретный план» для Верховной Рады, который предусмотрен в появившихся в ряде СМИ 10 первых шагах кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в случае его избрания главой государства, якобы предусматривает роспуск нынешнего созыва украинского парламента.

Такое мнение высказал нардеп из фракции «Блок Петра Порошенко» Вадим Денисенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленский предложил 10 шагов. Можно много говорить о невозможности привлечь США к минскому формату и о том, что нет возможности принять закон о выведенном капитале из-за железобетонной позиции МВФ. На самом деле ключевой пункт — секретный план для Рады», — написал он на своей странице в Facebook.

«Суть плана проста: собрать 150 подписей депутатов о сложении полномочий. И досрочные выборы — по процедуре 60 дней на выборы», — добавил нардеп.

Денисенко отмечает, что есть вопрос относительно того, какие крупные партии готовы будут «обнулить свои списки» и закон о какой системе выборов будет принят.

По его словам, в настоящее время идут переговоры о возвращении к пропорциональной системе выборов народных депутатов с закрытыми списками.