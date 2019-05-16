16.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Политика, Украина
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У Порошенко готовятся к досрочным выборам: вероятность роспуска Рады – 90 %

Члены парламентской фракции “Блок Петра Порошенко “Солидарность” на своем заседании обсудили вопросы возможного роспуска парламента новоизбранным президентом Владимиром Зеленским и уже готовятся к досрочным выборам, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил киевскому изданию УНН нардеп от БПП Алексей Гончаренко.

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“Поднимался. Мы готовы к выборам”, – отметил Гончаренко, отвечая на вопрос, рассматривался вопрос о возможном роспуске парламента.

Как отметил нардеп, он на 90% уверен, что Владимир Зеленский объявит о роспуске парламента и проведении досрочных выборов сразу после инаугурации. При этом он добавил, что вопрос о выходе БПП из коалиции пока фракция не обсуждала и не поднимала.

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