|1 432 просмотров
У Порошенко молят НАТО о поддержке остатков украинского ВПК
С началом войны в Донбассе Киев полностью отказался от военно-техничнского сотрудничества с РФ, потому Украине нужна всесторонняя поддержка Североатлантического Альянса в этой сфере.
Об этом во время передачи «Свобода слова» заявил народный депутат Украины от фракции БПП Иван Винник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«По мнению наших западных партнёров, принятие этого законопроекта (про нацбезопасность, – Ред.) на этой неделе позволит Украине уверено сделать определённые политические заявления на следующем саммите НАТО в Брюсселе, рассчитывать на существенное сотрудничество в вопросах военного характера. Сегодня нам действительно от стран НАТО нужна не только силовая компонента, нам нужны и компоненты вооружений, технологии производства оружия, нам нужны товары двойного назначения. И это факт, потому что наш военно-промышленный комплекс длительное время был интегрирован в российский, а когда Россия начала агрессию, одним из компонентов давления на Украину было то, что они пытались полностью остановить наш ВПК. Частично им это удалось, частично – нет. Но сейчас мы можем говорить о том, что полностью дезинтегрировались от российской компоненты. Но нам всё равно нужно тесное сотрудничество с технологиями стран НАТО», – заявил Винник.
Метки: ВПК, Иван Винник, мнение, НАТО
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.