19.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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У Порошенко молят НАТО о поддержке остатков украинского ВПК

С началом войны в Донбассе Киев полностью отказался от военно-техничнского сотрудничества с РФ, потому Украине нужна всесторонняя поддержка Североатлантического Альянса в этой сфере.

Об этом во время передачи «Свобода слова» заявил народный депутат Украины от фракции БПП Иван Винник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По мнению наших западных партнёров, принятие этого законопроекта (про нацбезопасность, – Ред.) на этой неделе позволит Украине уверено сделать определённые политические заявления на следующем саммите НАТО в Брюсселе, рассчитывать на существенное сотрудничество в вопросах военного характера. Сегодня нам действительно от стран НАТО нужна не только силовая компонента, нам нужны и компоненты вооружений, технологии производства оружия, нам нужны товары двойного назначения. И это факт, потому что наш военно-промышленный комплекс длительное время был интегрирован в российский, а когда Россия начала агрессию, одним из компонентов давления на Украину было то, что они пытались полностью остановить наш ВПК. Частично им это удалось, частично – нет. Но сейчас мы можем говорить о том, что полностью дезинтегрировались от российской компоненты. Но нам всё равно нужно тесное сотрудничество с технологиями стран НАТО», – заявил Винник.