У Порошенко обьявили, что Зеленский якобы летит на встречу с Макроном

10.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В штабе пока еще действующего президента и кандидата в президенты Украины Петра Порошенко утверждают, что в пятницу во Францию для переговоров с президентом страны Эмманюэлем Макроном прибудет их соперник во втором туре выборов, лидер гонки Владимир Зеленский, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Мне известно, что Зеленский будет в пятницу в Париже иметь встречу с Макроном», — уверяет спикер штаба Порошенко пропагандист Олег Медведев.

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При этом Медведев добавил, что в этот же день «там также будет Порошенко и тоже встретится с Макроном».