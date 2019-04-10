Выборы
//exit;
10.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

У Порошенко обьявили, что Зеленский якобы летит на встречу с Макроном

В штабе пока еще действующего президента и кандидата в президенты Украины Петра Порошенко утверждают, что в пятницу во Францию для переговоров с президентом страны Эмманюэлем Макроном прибудет их соперник во втором туре выборов, лидер гонки Владимир Зеленский, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Мне известно, что Зеленский будет в пятницу в Париже иметь встречу с Макроном», — уверяет спикер штаба Порошенко пропагандист Олег Медведев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом Медведев добавил, что в этот же день «там также будет Порошенко и тоже встретится с Макроном».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть