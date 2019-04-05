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05.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, НАТО, Политика, Провокации, Россия, Украина
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У Порошенко появилась возможность устроить крупную провокацию

Любые заявления НАТО о проходе через Керченский пролив не имеют ничего общего с реальностью.

Об этом в эфире телеканала «НТВ» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У НАТО есть много формул так называемого «миротворчества», когда нужно продемонстрировать свои силы. Ни на какое столкновение, ни на какие силовые действия НАТО сегодня идти с Россией не способна. И поэтому они ничего этого делать не будут. На 21-й день они вошли, по доктрине Монтрё это время пробудут, и благополучно покинут Чёрное море», – отметил Мирошник.

В свою очередь политолог Антон Хащенко обратил внимание, что таким образом Запад демонстрирует свою поддержку нынешнего курса Украины, а также даёт Петру Порошенко возможность устроить масштабную провокацию.

«Я глубоко сомневаюсь, что НАТО будет само устраивать какие-то провокации, но при этом мы прекрасно понимаем, что для Порошенко крупная провокация – это шанс на победу, шанс объявить режим военного положения. По доктрине они находятся здесь 21 день, а это как раз промежуток между первым и вторым туром выбором. Поэтому я бы очень внимательно на всё это смотрел и не отшучивался. Порошенко может устроить всё что угодно», – сказал эксперт.

Однако Родион Мирошник уточнил, что таким образом Запад поддерживает не конкретно Петра Порошенко, а нынешний киевский режим в целом, а также демонстрирует своё присутствие и влияние в регионе.

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