У Порошенко выступили против обмена украинских моряков

16.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Никакого обмена украинских моряков на главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского быть не может – Россия должна освободить задержанных без каких-либо условий и отдать корабли, на которых моряки нарушили госграницу РФ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила вице-спикер Верховной рады и соратница Петра Порошенко Ирина Геращенко , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам политика, если произойдет обмен, то Украине не на кого будет в последствии менять экстремистов и террористов, осужденных на длительные сроки в России.

«Во всех резолюциях ПАСЕ, Европарламента, других, кстати, в решениях Гамбургского трибунала есть очень четкий меседж: Россия должна отпустить моряков и передать нам корабли без всяких предусловий. Что мы слышим сегодня? Мы все ждем моряков, это будет огромное счастье для нас, когда они вернутся домой. Но обратите внимание, как изменилась риторика и в этих деталях кроется дьявол. Уже говорят об обмене.

Какой обмен? Это подыгрывание России! Их должны освободить без всякого обмена, без всяких предусловий, потому что таким является решение трибунала… Мы видим как параллельно идет процесс над Вышинским и так далее. Если мы говорим об обмене, а кто тогда будет беспокоиться о судьбе Сенцова, а кто вспомнит о Сущенко, Карпюке, Клыхе, других наших политзаключенных? А как мы вытащим тогда преступников на оккупированных территориях», – заявила Геращенко.