«У Путина полный карт-бланш на уничтожение Украины» – Соскина впечатлил визит Си в Москву

В Китае уверены, что поддержка Украины Западом незаконна, поскольку страны западного блока не провели решения по своему вассалу через Совбез ООН.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они договорились, что фактически Си Цзиньпин даёт зелёный свет на всю агрессию, войну РФ против Украины. И Китай Украине предлагает, говорит, если вы не хотите быть разрушенными (вам Запад не поможет), у вас есть только один вариант – соглашайтесь на прекращение огня на линии фронта. Если не согласитесь, то у РФ, у Путина полностью развязаны руки, поскольку Украина – вассал США и Запада, и все решения по её поддержке приняты Западом неправильно, они не были проведены через Совбез ООН, поэтому то, что с вами случится, это ваша проблема. Поэтому Путин получил карт-бланш», – рассуждал он.

«Я ещё раз подчёркиваю, в конце он ему сказал: сто лет не было такого, как переустройство мира, а сейчас мы с тобой, Володя, это делаем. Он чётко ему сказал: вперёд и с песней, давай разрушай Украину, Киев, Львов, я тебя буду поддерживать», – нагнетал Соскин.