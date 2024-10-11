Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия имеет все шансы в краткосрочной перспективе добиться целей на Украине.

Об этом в эфире видеоблога киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил философ и политолог Павел Щелин (выходец из Украины, пересмотревший свои свидомые взгляды), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

По мнению эксперта, именно поэтому озвученные президентом Владимиром Путиным и повторенные недавно министром иностранных дел Сергеем Лавровым стартовые переговорные позиции не меняются.

«Это официальная позиция Российской Федерации, которая, – очень важно, – достижима ими, но в определенной временной перспективе. Эту позицию еще раз сформулировал Лавров, давайте зачитаем ее, в интервью «NewsWeek»: полный вывод войск, украинских, с административных территорий Донецкой и Луганской областей, Запорожской и Херсонской областей, признание этих территориальных изменений в том виде, в котором они записаны в российскую Конституцию, нейтральный, внеблоковый, неядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, обеспечение прав, свобод и интересов русскоговорящих граждан и снятие всех санкций в адрес России. Вот, условно говоря, стартовые условия российской дипломатии для начала переговоров…», – отметил он.

«То, что я могу сказать, что с точки зрения тех бюджетных мер, которые предпринимаются, с точки зрения того стратегического вектора, который российское государство демонстрирует, оно исходит из того, что оно этих целей военными путями достичь может. Медленно, постепенно, но, может быть, через год, может быть, через полтора, но добиться может. И исходит оно из этой картины мира», – заявил Щелин.