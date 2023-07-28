У России могут появиться ракеты и артиллерия из КНДР

Анатолий Лапин.  
28.07.2023 22:21
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вскоре после визита министра обороны России Сергея Шойгу в Северную Корею на вооружении ВС РФ могут появиться мощные артиллерийские системы и ракеты, произведенные в КНДР.

Об этом в эфире израильскому журналисту Александру Вальдману заявил военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вскоре после визита министра обороны России Сергея Шойгу в Северную Корею на вооружении ВС...

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По мнению Кедми, Шойгу в компании высокопоставленных генералов ВС РФ ездил в Северную Корею не для обмена приветствиями.

«Мне, почему-то, кажется, что визит Шойгу в Северную Корею не только и не столько для того, чтобы отметить 80 лет окончания Корейской войны, – я видел, кто там участвует во встрече, какие генералы были и какие представители, – это не только для того, чтобы подчеркнуть торжественность момента. А какие будут практические результаты, мы увидим.

У северокорейцев довольно успешные есть разработки в тех или иных видах оружия, я имею в виду конвенционального оружия: артиллерия, боеприпасы, они великолепно подходят ко всей российской артиллерии, есть ракеты очень хорошие, которых Россия не разрабатывает, потому что не было необходимости, но Северная Корея их разработала.
Россия может начать так или иначе пользоваться этими разработками или этими ракетами, или готовой продукцией, или патентами. Судя по тому составу делегации, это не только делегация для торжественного обмена приветствиями», – отметил Кедми.

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