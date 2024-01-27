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Если объединенные производственные мощности ЕС и США объединятся, то они превзойдут РФ в производстве боеприпасов

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем в интервью киевскому антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

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Журналист пожаловался, что к лету прошлого года Украина получила недостаточное количество бронетехники, необходимой для контрнаступления.

«Прежде всего, мы поставили очень большое количество бронетехники CV 90, и президент Зеленский несколько раз открыто демонстрировал видеоролики о том, что CV 90 спасает жизни украинских солдат. Поэтому я считаю, что мы, как крупнейшие доноры, сделали свою часть работы. Но мы можем и хотим сделать больше. Мы предоставили Украине артиллерийскую систему Archer, которая также является одной из лучших в мире вспомогательных артиллерийских систем», – сказал Бильстрем.

Ему напомнили, что Швеция пообещала увеличить производство боеприпасов для Украины, и поинтересовались, может ли он пояснить в деталях, как это увеличение будет выглядеть.

«На самом деле нет, потому что это военная тайна. Но я могу сказать, что да, нам нужно наращивать, потому что нам нужны боеприпасы для нашей собственной безопасности. Но прежде всего нам нужно удовлетворить спрос, чтобы мы могли поставлять их в Украину. Производство боеприпасов как таковое нужно и Швеции. Однако боеприпасы должны поставляться в Украину с большой скоростью и большими объемами. И мы имеем всю уверенность, поскольку, вы знаете, мы являемся очень высоко индустриализированной страной, и мы способны нарастить. И я очень позитивен в отношении производства боеприпасов», – говорит министр.

По его словам, Запад в состоянии удовлетворить значительные потребности Украины в снарядах.

«Я имею в виду, что вопрос не в мощностях. У России нет шанса обеспечить себя таким производством, как объединенные производственные мощности Европейского союза и Соединенных Штатов. Вопрос не в этом. Вопрос в политической воле, а также в том, чтобы объединить наши усилия в промышленности. Но сейчас это происходит, и я, как я уже говорил, очень позитивно настроен относительно производства артиллерийских снарядов для Украины», – резюмировал глава МИД Швеции.