«У России нет шансов»: МИД Швеции о производстве снарядов для Украины

Игорь Шкапа.  
27.01.2024 14:03
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1029
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Если объединенные производственные мощности ЕС и США объединятся, то они превзойдут РФ в производстве боеприпасов

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем в интервью киевскому антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

Если объединенные производственные мощности ЕС и США объединятся, то они превзойдут РФ в производстве...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Журналист пожаловался, что к лету прошлого года Украина получила недостаточное количество бронетехники, необходимой для контрнаступления.

«Прежде всего, мы поставили очень большое количество бронетехники CV 90, и президент Зеленский несколько раз открыто демонстрировал видеоролики о том, что CV 90 спасает жизни украинских солдат. Поэтому я считаю, что мы, как крупнейшие доноры, сделали свою часть работы. Но мы можем и хотим сделать больше. Мы предоставили Украине артиллерийскую систему Archer, которая также является одной из лучших в мире вспомогательных артиллерийских систем», – сказал Бильстрем.

Ему напомнили, что Швеция пообещала увеличить производство боеприпасов для Украины, и поинтересовались, может ли он пояснить в деталях, как это увеличение будет выглядеть.

«На самом деле нет, потому что это военная тайна. Но я могу сказать, что да, нам нужно наращивать, потому что нам нужны боеприпасы для нашей собственной безопасности. Но прежде всего нам нужно удовлетворить спрос, чтобы мы могли поставлять их в Украину.

Производство боеприпасов как таковое нужно и Швеции. Однако боеприпасы должны поставляться в Украину с большой скоростью и большими объемами. И мы имеем всю уверенность, поскольку, вы знаете, мы являемся очень высоко индустриализированной страной, и мы способны нарастить. И я очень позитивен в отношении производства боеприпасов», – говорит министр.

По его словам, Запад в состоянии удовлетворить значительные потребности Украины в снарядах.

«Я имею в виду, что вопрос не в мощностях. У России нет шанса обеспечить себя таким производством, как объединенные производственные мощности Европейского союза и Соединенных Штатов. Вопрос не в этом. Вопрос в политической воле, а также в том, чтобы объединить наши усилия в промышленности.

Но сейчас это происходит, и я, как я уже говорил, очень позитивно настроен относительно производства артиллерийских снарядов для Украины», – резюмировал глава МИД Швеции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть