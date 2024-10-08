У России появился исторический шанс завоевать умы людей на Западе – эксперт

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Россия может стать оплотом нормальных людей, без отклонений и девиаций, и предложить эту идею той части Западного мира, которая хочет оставаться в рамках христианских традиций и правил.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог, блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш экспортный продукт – это нормальность. Соединённые Штаты Америки и их союзники, экспортируют ненормальность, отмену нормы, норму как девиацию. То есть, если ты нормальный, значит, ты ненормальный. Сходи с ума, делай, что хочешь, потому что нормы не существует. Не существует семьи, не существует Бога, ничего не существует, кроме капитала и прививок, которые будут обязательно всем ставить. И камеры на каждом шагу, которые будут фиксировать твоё поведение», – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что Россия в этом плане может предложить миру идею нормы. Причем именно Западному миру, где нормальный человек теперь должен свою нормальность чуть ли не скрывать.

«Мы, являясь страной-цивилизацией, являемся частью Западного мира, что отмечают большинство политологов, изучающих Россию. И центр нашего влияния все-таки там. Мы, в первую очередь, боремся за умы западных людей, потому что сами являемся западными людьми. И у нас появился исторический шанс: не напрягаясь, ничего не выдумывая – привлечь симпатии не десятков и не сотен тысяч, а миллионов людей на свою сторону. Советский Союз предлагал агрессивную форму переустройству мира – строительство социалистических государств, переход к коммунизму и так далее, что требовало жёсткой дисциплины от принимающих государств, серьёзное переустройство экономик и общества. А сейчас мы просто предлагаем остаться нормальными, тогда как агрессор, в данном случае, Запад. Я считаю, что у нас очень хорошая позиция. Её просто нужно подкрепить серьёзными военными успехами», – заключил Живов.