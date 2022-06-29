У России появился шанс завоевать международный рынок криптовалют

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Если Государственная дума РФ примет закон, позволяющий международные расчеты криптовалютой, страна станет лидером в этой отрасли.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал GR-директор BitRiver Олег Огиенко, отвечая на вопрос, насколько российский рынок криптовалюты конкурентоспособен сегодня в мировом масштабе и каковы его ближайшие перспективы.

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«Рынок майнинга в нашей стране обладает колоссальным потенциалом роста. Для того чтобы он раскрылся в полной мере, реализовались конкурентные преимущества майнинга в России, необходимо принятие сбалансированного и гармоничного регулирования», – сказал Огиенко «Московскому комсомольцу».

По его словам, сбалансированное и гармоничное регулирование должно оказать мощный импульс для развития рынка майнинга в России.

Он убежден, что России сейчас важно не упустить момент, чтобы благодаря регулированию, которое может быть принято в ближайшее время, отрасль могла развиваться.

«В последней редакции закона указано, что криптовалюта может использоваться как средство платежа вне страны. Если Госдума примет закон в этой редакции, это будет прорывом для всего мирового сообщества, даст скачок развитию, увеличению стоимости всех криптовалют в мире. Посудите сами: одна из ведущих стран мира – Россия – примет решение, что криптовалютами можно пользоваться и расплачиваться вне страны. Интересно посмотреть, что будет происходить в мире после этого. Я думаю, что у нас есть шансы завоевать мир в этом сегменте и стать первыми в цифровой экономике», – говорит Огиенко.