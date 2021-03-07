У Тимошенко витиевато признали российский триумф и украинский тупик

07.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Минские соглашения, в рамках которых Киев обязался начинать федерализацию Украины, – триумф российской дипломатии. Сегодня нет инструмента, чтобы вынудить Москву отказаться от требования выполнять Минск-2.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил депутат от «Батькивщины» Григорий Немыря, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минские договорённости – триумф российской дипломатии. Если в своём сегодняшнем виде они остаются выгодными для Российской Федерации, почему Россия должна от них отказываться?

Что может заставить Россию пересмотреть эту ныне комфортную позицию? Единственный ответ, который мы имеем на сегодняшний момент – это возможное существенное усиление санкций.

Реалистично ли в ближайшей перспективе ожидать реальное и существенное усиление санкций, которые бы заставили пересмотреть Россию нынешнюю комфортную для неё позицию? Я считаю, что это маловероятно», – сказал Немыря.