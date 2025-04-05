У Трампа напугали украинцев, «по ошибке» разослав им «письма счастья» с требованием покинуть США

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The Washington Post утверждает, будто администрация Дональда Трампа «случайно» приказала некоторым украинцам покинуть США.

«На этой неделе администрация Трампа по ошибке разослала некоторым украинцам, бежавшим после начала российско-украинского конфликта, срочное уведомление о том, что через семь дней их временный легальный статус будет прекращен, и приказала им «немедленно» покинуть США, напугав иммигрантов и активистов по всей стране», – говорится в публикации.

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В своем заявлении, пресс-секретарь министерства внутренней безопасности Триши Маклафлин подтверждает, что сообщение с предписанием покинуть Штаты было отправлено участникам программы «Единство ради Украины» по ошибке – ведь, сама программа не была прекращена».

По словам защитников иммигрантов, резкое и угрожающее письмо ошеломило украинцев по всей Америке, когда оно попало в их почтовые ящики в пятницу, в результате чего родители были потрясены, а дети плакали.

Раввин Джеймс Грин, руководитель Еврейской семейной службы Западного Массачусетса, оказывающей помощь иммигрантам и беженцам, сказал в интервью, что, по его сведениям, украинцы по всем Соединенным Штатам получили письмо, датированное четвергом.

В электронном уведомлении на бланке Министерства внутренней безопасности говорится, что правительство прекращает действие условно-досрочного освобождения украинцев, временного разрешения на въезд в США, если они не получили легальный статус другим способом. Многие украинцы уже получили временный защищенный статус, срок действия которого истекает только в октябре 2026 года.

Уведомление, которое адвокаты украинских беженцев предоставили The Washington Post, повторяет риторику, которую министр национальной безопасности Кристи Ноэм использовала в соцсетях для борьбы с иммигрантами без документов, приказывая им покинуть страну, угрожая аннулировать их разрешения на работу и предупреждая, что они могут быть привлечены к уголовной ответственности или оштрафованы, если не покинут страну.

«Само письмо, его формулировки позорны», — сказал Грин.

«Вам пора покинуть Соединенные Штаты? Федеральное правительство найдет вас? Мы не такие. Я благодарен за то, что знаю, что это неправда», – добавил он.

Грин сказал, что его организации сообщили, что уведомление получили иммигранты в Калифорнии, штате Вашингтон, Коннектикуте, Нью-Гэмпшире и Массачусетсе. По его словам, многие из тех, кто получил уведомление, подали заявку на продление условно-досрочного освобождения в рамках программы Байдена «Единство ради Украины», созданной в феврале 2022 года для защиты людей, спасающихся от военного конфликта. Программа позволяла людям приехать в Америку, если они прошли проверку анкетных данных и имели американского спонсора, который мог им помочь.

После вступления в должность в январе администрация Трампа приостановила действие программы в ожидании ее пересмотра.

Сенатор от Массачусетса Эдвард Марки раскритиковал эту ошибку. «Говорить украинцам, что они должны вернуться в зону активных боевых действий через семь дней или столкнуться с уголовным преследованием, бессовестно», — сказал он.

«Некомпетентность и жестокость администрации Трампа продолжает поражать, и они должны быть привлечены к ответственности», – добавил сенатор.

Позже, в пятницу, министерство здравоохранения США разослало по электронной почте письмо, в котором заверило иммигрантов, что уведомление было ошибочным, согласно копии письма, присланной в Washington Post.