У Турции нет «красных линий» для эскалации в Карабахе – Михеевв Карабахе для Баку

01.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Турция пытается поссорить Баку и Москву и легитимировать своё присутствие в Азербайджане без прямого столкновения с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Говорилось о том, что Турция как бы понимает, что ей не надо портить отношения с Россией, она прекрасно в ситуации разбирается. Я думаю, что здесь похитрее обстановочка. Почему?

Да, Турция понимает, что ей не нужен прямой конфликт с Россией, но, например, можно поссорить с Россией Азербайджан, а почему нет? Для турок это тоже вариант, вариант влияния на Россию, вариант присутствия, это тоже шанс для легитимации своего присутствия, потому что, как это ни парадоксально звучит, выиграет Алиев или проиграет, а у турок есть шанс зафиксировать свою геополитическую прибыль в этой ситуации.

Предположим, Алиев вдрызг проигрался. Ну и что? Турки всё равно свои связи с Азербайджаном на фоне этого проигрыша будут только усиливать. Предположим, Алиев выигрывает – турки тоже будут усиливать свои связи, потому что скажут, это благодаря нашей помощи. Поэтому Турция заинтересована, чтобы этот конфликт развивался и длился», – заявил Михеев.

Допуская, что Турции прямое столкновение с Россией не нужно, эксперт подчеркнул, что Анкара и не собирается его устраивать.

«Говоря о «красных линиях», мол, Турция должна понимать, что если она начнет напрямую участвовать, то Россия сделает – что? А ответа на это нет. Да, если будет нанесен удар по Армении, то есть ОДКБ, а если не будет нанесен удар по Армении, тогда что?

Например, турецкие самолеты наносят удары непосредственно по территории Карабаха, что тогда? Российская авиация полетит туда на территорию Азербайджана, формально в воздушное пространство и начнёт с ними воздушный бой? Не начнёт.

А это означает, что у турок, как это ни цинично, нет «красных линий» для эскалации конфликта, им выгодна эскалация конфликта, потому что даже сам по себе конфликт является проблемой для России, и хотите – не хотите, но это инструмент влияния на Россию», – объяснил Сергей Михеев.