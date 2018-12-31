«У врагов не будет конституционного большинства» – Погребинский

31.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Выход во второй тур кандидата в президенты, которого поддержит Юго-Восток Украины, позволит затем изменить ситуацию в парламенте.

Об этом в эфире интернет-канала «Topinform» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представьте ситуацию – во второй тур реально выходит представитель Юго-Востока. По последним исследованиям, Бойко имеет второе место. Это повод для консолидации, для осознания Юго-Востока, что он участвует в политике. Представим картину, когда они активно раскручивают Мураева и Вилкула, которые могут получить до пяти процентов каждый – в итоге Бойко получит не 15, а получит 10 и не попадает во второй тур, а попадает Порошенко, Гриценко – неважно. Важно, что нет политической силы Юго-Востока.

Ведь перед вторым туром это будет реальное политическое противостояние двух векторов развития страны – на мир или на войну. Сторона, которая будет получать поддержку на западе и в центре – на войну, юг и восток – за мир и нормальные отношения с Россией, таких 48 процентов людей по всей стране. А если они не попадают, такого нет», – отметил Погребинский.

«Аргумент Москвы говорит, что всё началось по серьёзному, воспроизведение власти Порошенко на следующий срок вообще чревато войной, он так себя ведёт. Может довести дело до того, что здесь будут устанавливать ракеты СМД без всякого вхождения в НАТО. Он готов на любое, что ему укажут в Госдепе. Это очень опасно. Поэтому ваши (представителей Юго-Востока – ред.) бизнес конфликты, плохие Лёвочкины и прочее. Важно, что у них есть вектор взятых обязательств, которые они должны реализовывать. И самое главное – есть консолидация политического поля, с которым потом будет невозможно не считаться», – добавил эксперт.

«Поэтому я глубоко убеждён, как бы мне не нравились эти люди, будет очень плохо, если они не попадут. Или просто плохо. Если Бойко наберёт больше и получит третье место, это даст возможность претендовать на приличную фракцию в следующем составе парламента. Но я хочу сказать, что означает попасть во второй тур и проиграть. Допустим, там будет 35 процентов против 65 того, с кем он будет, а 35 процентов – это значит 160 депутатов в парламенте. У врагов не будет конституционного большинства. Есть возможность ссылаться на относительный успех. А если вы всё провалили, то вы никому не нужны. Люди, которые могли бы проголосовать, на парламентские выборы просто не пойдут», – подытожил Погребинский.