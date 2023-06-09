У ВС РФ появилась качественная возможность наблюдать за ВСУ из космоса – военкор

Анатолий Лапин.  
09.06.2023 11:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1702
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Российские войска получили возможность наблюдать за зоной СВО из космоса, получая при этом качественно изображение и точные места дислокации складов ВСУ и их передвижения.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска получили возможность наблюдать за зоной СВО из космоса, получая при этом качественно...

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По словам Хайруллина, с этим связаны недавние точные удары российских военных по складам и пунктам базирования ВСУ.

«У нас была проблема, конечно, – это, прежде всего, спутники. У нас не было специализированных спутников наблюдения за полем боя… Я знаю, что уже примерно с месяц-два наши снабжаются очень подробными картами. Даже не просто передвижения в тылу, а где что завозится.

Кстати говоря, с этим и связано, что наносятся [удары]. Вы помните, месяца полтора назад наши начали наносить сверхточные удары именно по районам, где не просто склады, а где завозятся склады боеприпасов. Это связано с тем, что у нас появился такой спутник», – заявил Хайруллин.

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