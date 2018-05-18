18.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

У ВСУ очередные потери


Вчера в зоне боевых действий в Донбассе погиб украинский морской пехотинец.

Об этом сообщили в Facebook на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера, в районе выполнения задач, в зоне ООС, около 16.20 в результате обстрела позиций наших защитников, от враждебного РПГ, погиб наш собрат, матрос Рудь Дмитрий Сeргеевич», – сообщили в подразделении.

С начала объявления так называемой Операции объединенных сил только по официальным данным штаба «ООС» погибло трое военнослужащих. Реальное количество штаб «ООС» скрывает от общественности.

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