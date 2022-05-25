У ВСУ остаются считанные дни, чтобы избежать большого котла

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Если ВСУ не выйдут из Северодонецко-Лисичанской агломерации, то их ждет окружение и плен по мариупольскому сценарию.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит военный эксперт Владислав Шурыгин, давая оценку последним событиям на фронте в Донбассе.

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«В зоне самых горячих сейчас боев стремительно «схлопнулся» первый из нескольких малых котлов, и это большой успех. «Светлодарская дуга» была хорошо укреплена, вокруг Светлодарска выстроена сильная линия обороны. При штурме в лоб прогрызать ее пришлось бы долго, да и город пострадал бы. Но из-за сложившейся угрозы окружения украинские войска сами сбежали оттуда, бросив надежные позиции. Населенный пункт почти не пострадал, — в отличие от тех, за которые шли ожесточенные уличные бои», – сказал Шурыгин «Известиям».

Он добавляет, что такой же сценарий, но в большем масштабе планируется повторить с Северодонецком и Лисичанском.

«Это гораздо большие по размеру города и оборонять их могут долго, как показал пример Рубежного. Поэтому сейчас союзные войска наступают, чтобы перерубить трассу Лисичанск-Бахмут. Она уже находится под артиллерийским огнем, и снабжение украинской группировки крайне затруднено. У командования ВСУ остались считанные дни, чтобы решить: оставить войска в этих городах и обречь их на окружение и плен по мариупольскому сценарию, или вывести их из намечающегося котла и дать этим населенным пунктам надежду на нормальную жизнь», – резюмирует аналитик.