У Зеленского донбасское направление выродилось в медиаманипуляцию

02.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина так и не смогла выработать собственный план урегулирования на Донбассе, хотя говорить об этом начали еще четыре года назад.

Об этом в беседе на телеканале КРТ заявил Энрике Менендес, активист общественной группы «Ответственные граждане», учредитель аналитического центра «Институт региональной политики», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё Донбасское направление у Зеленского выродилось в сплошную медиаманипуляцию. Там нет никакой конкретики. Давайте посмотрим правде в лицо. Сколько времени прошло с того момента, как начались разговоры о том что вот-вот появится украинский план реализации Минских соглашений? До сих пор мы не видели документов. Ещё в 2017 году министр иностранных дел Климкин обещал на совете министров ОБСЕ, что будет представлена украинской дорожная карта к концу 2017 года.

Два года прошло, три Порошенко… ну ладно – кто старое помянет, тому глаз вон. Вот пришёл Зеленский: разговоры, разговоры, разговоры, разговоры, Парижский саммит, опять разговоры, разговоры, разговоры. Плана до сих пор нет. В ноябре мы увидели план ОРДЛО, потом Кравчук сделал заявление в Интерфаксе и назвал пять наших пунктов. Но плана мы не увидели, это такие как бы очень общие очертания такого плана.

Потом Арестович говорит, что до конца марта украинский план будет представлен на обозрение публики. Я смотрю в календарь и не могу себе представить какая сейчас дата – до сих пор плана нет, что происходит? Всё это заставляет нас, экспертное сообщество говорить об этом языком абсурда и гротеска», – сказал эксперт.