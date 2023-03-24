У Зеленского грубо высказались в адрес главы МАГАТЭ

Анатолий Лапин.  
24.03.2023 11:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 145
 
Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика


Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси нужно купить очки, а также выдать их всей ООН.

Так секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов отреагировал на отказ МАГАТЭ от создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, которую контролирует Россия.

Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси нужно купить очки, а также выдать их всей ООН. Так...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Об этом Данилов заявил в эфире телеканала 24, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Такие, как Гросси, они же странные люди. Смотрите, террористы захватили объект, ядерный объект, который является крайне критическим для огромного количества людей. А Гросси со всей ООН, со всеми институциями не знает, что с этим делать», – возмущается чиновник.

 

«Так что-то сделайте, господин Гросси, для того, чтобы террористы сбежали с этой территории, им нечего там делать. Более того, они тяжелое оружие поставили в этих залах, где реакторы находятся. Послушайте, вы не видите, вам купить очки и выдать? Гросси и остальным, кто на сегодняшний день за это отвечают. Ну не могут террористы находиться на объекте повышенной опасности. У меня уже слов нет смотреть на их реверансы по отношению к России», – заявил Данилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть