У Зеленского грубо высказались в адрес главы МАГАТЭ

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Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси нужно купить очки, а также выдать их всей ООН.

Так секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов отреагировал на отказ МАГАТЭ от создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, которую контролирует Россия.

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Об этом Данилов заявил в эфире телеканала 24, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Такие, как Гросси, они же странные люди. Смотрите, террористы захватили объект, ядерный объект, который является крайне критическим для огромного количества людей. А Гросси со всей ООН, со всеми институциями не знает, что с этим делать», – возмущается чиновник.

«Так что-то сделайте, господин Гросси, для того, чтобы террористы сбежали с этой территории, им нечего там делать. Более того, они тяжелое оружие поставили в этих залах, где реакторы находятся. Послушайте, вы не видите, вам купить очки и выдать? Гросси и остальным, кто на сегодняшний день за это отвечают. Ну не могут террористы находиться на объекте повышенной опасности. У меня уже слов нет смотреть на их реверансы по отношению к России», – заявил Данилов.