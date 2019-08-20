У Зеленского ищут способы красиво и быстро подмять под себя местные советы по всей Украине

20.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Офисе президента Владимира Зеленского в настоящий момент разрабатывают различные варианты назначения досрочных местных выборов на Украине, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает телеграм-канал “Легитимный” со ссылкой на собственные источники в президентском Офисе.

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“Это будет или новый законопроект, по которому президент может назначить внеочередные выборы местных советов и глав городов, или будут выборочно “бить” по проблемным регионам, в которых не смогут “прогнуть” под себя депутатов и мэров. Такой законопроект может быть принят одним из первых для проведения в ноябре месяце выборов местных органов власти”, – говорится в публикации.

По словам источников “Легитимного”, после недавнего скандала в одесском областном совете, где команде президента удалось сорвать план договорного распределения руководящих должностей между группами влияния, ориентированными на Виктора Медведчука и Петра Порошенко, группа экспертов продолжает убеждать Зеленского, что его инициативы будут тормозиться на местах, а старые местные власти станут большой головной болью для центральной власти.

“За перезагрузку всей региональной власти выступает группа ИВК ( Игорь Коломойский – Ред) в лице главы ОП Андрея Богдана, которая хочет убрать мэров Киева и Днепра, чтобы получить абсолютную власть”, – добавляют источники “Легитимного”.