У Зеленского утверждают, что Россия подпишет капитуляцию, но объявит о… победе

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Москве якобы предстоит поражение в войне на Украине, что будет подано россиянам как победа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью финансируемому Госдепом США «Радио Свобода» заявил советник главы офиса президента Украины, один из главных спикеров киевского режима Михаил Подоляк.

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«После того как будет освобождена Донецкая или Луганская область, или Запорожская, Россия будет вынуждена подписать нечто, что будет означать капитуляцию. Но этот проигрыш в войне русским покажут как победу», – говорит Подоляк.

По его словам, Россия может искать какие-то аналоги слову капитуляция, чтобы замаскировать это для своего внутреннего информационного пространства.

«Они могут продать следующую концепцию – «мы остановили войска НАТО на границах Российской Федерации и НАТО больше никогда не нападет на Россию». Вы можете это продать? Безусловно, они могут это продать», – считает чиновник.

Он уверяет, что «Россия может продавать своей малообразованной аудитории любую иллюзию».

«Пусть продают, пока у них есть время, потому что когда они будут проигрывать в военном смысле, то у них не будет возможности ничего продать. Аудитория тогда начнет ряд бунтов. Татарстан, Башкортостан, Чечня – там будут точно бунты, можно ли сказать этнические попытки отсоединиться от Российской Федерации», – добавил советник главы офиса президента Украины.

Кроме того, он подчеркнул, что «Украине нужно зафиксировать поражение России, чтобы эта страна прошла ряд юридических процедур».

«А финал войны будет такой, как нужен Украине, без всякого сомнения, но цена будет еще выше, чем сейчас», – резюмировал Подоляк.