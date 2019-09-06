У Зеленского появилась своя «стратегическая семерка»

06.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в соответствующем указе № 665/2019, размещенном в среду на сайте Зеленского.

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Так, согласно указу, президент постановил ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины премьер-министра Украины Алексея Гончарука, министра обороны Украины Андрея Загороднюка, и, по согласию, главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

Кроме того, Зеленский постановил утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку.

Более того, Зеленский вывел из состава СНБО Грицака, Гройсмана, Климкина, Луценко, Парубия, Петренко, Полторака.