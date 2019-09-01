У Зеленского рассказали, как мощно прессовали Путина по телефону

01.09.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский рассказал о двух телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждались шаги по обмену пленными.

Зеленский заявил, что первый звонок он сделал по просьбе родителей моряков ВМС Украины, арестованных за участие в провокации в Керченском проливе. Зеленский подчеркнул, что руководство МИД Украины, в то время представленное кадрами Петра Порошенко, всячески пыталось сорвать разговор с Путиным.

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«Очень не хотели допустить разговора моего с президентом России. То есть, для них… не дай Бог сейчас моряки вернутся в результате разговора Зеленского с Путиным. Не дай Бог такое произойдет! Я за это их… не хочу говорить мое отношение.

Поэтому я решил ему позвонить. Мы познакомились. У нас был разговор где-то 30 минут. Мы говорили про возвращение наших хлопцев. Про следующие шаги. Про ситуацию на Донбассе. Про войну на Донбассе.

Он говорил мне информацию ту, которой он владеет. Я ему говорил информацию, которую знаю я. И это разные информации про то, что происходит на Донбассе.

У нас был предметный вопрос, потому что мы решили каким образом и в какой срок мы должны вернуть наших хлопцев.

Второй разговор был, вы помните, я позвонил после гибели наших хлопцев на Донбассе. Во время первого мы говорили о приостановке огня. А во время второго, который был срочным, – я сказал: «мы же договорились с вами про прекращение, а там происходит».

Тоже был обмен информацией, про которую я не имею права говорить. И про уже более уточненные шаги насчет возвращения хлопцев и не только моряков», – сообщил Зеленский.

Помощник президента Андрей Ермак уточнил, что звонок Путину осуществлялся в рамках «давления на оппонентов».

«Очень верно, что он сделал этот звонок. Мы же понимаем, кто имеет наибольшее влияние на боевиков. И я думаю, что такой мощный, массивный прессинг, который мы начали на наших оппонентов, – приведет к тому результату, который нам нужен», – сказал Ермак.

Зеленский в свою очередь уточнил, что теперь рассчитывает на личную встречу с Путиным на переговорах в Нормандском формате.

«Он мне сказал откровенно, что были раньше такие отношения, что никакой встречи быть не может… Я считаю, что только, глядя глаза в глаза, и в присутствии западных лидеров, мы можем договориться и подписаться, что самое важное», – сказал Зеленский.