06.11.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, США, Украина
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У Зеленского случилась истерика после звонка из посольства США


Президента Украины Владимир Зеленский начинает нести ахинею после общения с американскими дипломатами.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, последним таким примером стала ситуация округ решения Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за неподачу деклараций чиновников.

«Запугали так по поводу Конституционного суда, что у него началась истерика. Типичная, ужасная истерика, после которой он никак не может остановиться и несет бесконечную ахинею, понимаете? Уже третий день подряд. Ясно, что его любой чих со стороны американского посольства вводит в экстаз ужаса.

Так, Владимир Александрович, не они тебя уволят – украинский народ тебя уволит и тебе место здесь будет очень трудно найти, чтобы можно было сказать спасибо тебе, даже если ты раньше времени уйдешь и поступишь прилично. Для этого тебе нужно срочно менять отношение к твоей роли, взяв на себя ответственность», – заявил Погребинский.


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