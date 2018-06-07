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Убийц Бузины будет судить суд присяжных
Шевченковский районный суд Киева назначил обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины боевиков Андрея Медведько и Дениса Полищука к рассмотрению судом присяжных, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.
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Отмечается, что в ходе подготовительного судебного заседания в четверг коллегия судей решила назначить обвинительный акт к рассмотрению по существу судом присяжных.
Следующее заседание состоится 15 июня 2018 года.
Напомним, прокуратура Киева 28 ноября 2017 года направила данный обвинительный акт для рассмотрения по существу в Шевченковский суд Киева.
Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил. Двое подозреваемых – юоевики неонацистской группировки С14 Андрей Медведько и Денис Полищук – были задержаны 18 июня. Полищук воевал на Донбассе в звании гвардии лейтенанта ВСУ, был командиром 54-го разведывательного батальона. Медведько также является боевиком АТО, он проходил службу в составе батальона МВД “Киев-2”.
Действия обвиняемых квалифицированы п.12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) ч.2 ст. 28 (по предварительному сговору лиц, которые заранее договорились о совместном совершении преступления) и ч.1 ст.263 (незаконное хранение оружия) УК Украины. Санкция этих статей предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Метки: суд присяжных, Убийство Бузины
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